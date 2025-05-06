Haberler

İnter Finale Çıkan İlk Takım

İLK YARIDE İNTER’İN ÜSTÜNLÜĞÜ

Maçın başlangıcında Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan ilk takım oldu. İlk yarıda, Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle 2-0’lık bir üstünlük sağladı.

BARCELONA’NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Barcelona, yakaladığı fırsatlarla göz doldurdu. Eric Garcia ve Dani Olmo’nun golleriyle durumu eşitleyerek maçı 2-2 yaptı. 87. dakikada Raphinha, Katalan ekibini 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

90+3. dakikada Francesco Acerbi, attığı golle durumu 3-3’e getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında Davide Frattesi’nin sahne almasıyla Inter, 4-3 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Inter, Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselme başarısını gösterdi. Öte yandan Inter’in finaldeki rakibi, bugün oynanacak PSG-Arsenal maçında belli olacak. Fransız ekip, ilk maçı 1-0 kazanarak büyük avantaj sağlamıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Pakistan, Hindistan’ın Saldırganlığına Dikkat Çekti

Pakistan, Hindistan'ın egemenlik ihlalleriyle ilgili Birleşmiş Milletler'e resmi bildirimde bulunarak meşru müdafaa haklarını koruduğunu duyurdu.
Haberler

Fettuh, Filistinlilere Uluslararası Koruma Çağrısı Yaptı

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkisiz kalmasını eleştirerek, derhal koruma önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.