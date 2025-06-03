Inter ile S. Inzaghi Ayrıldı

GÜNDEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta’nın bugün gerçekleştirdiği görüşme sonrası mavi-siyahlı kulübün resmi açıklaması yayımlandı. Açıklamada, Simone Inzaghi’nin kulübün tarihinde en fazla maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu ifade edilerek, “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Inzaghi’nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveriyle harmanlanmış bir dönem olarak hatırlanacaktır. Kendisi, Inter’in başarılar listesine önemli katkılar sağlamış ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.” ifadeleri kullanıldı.

VEDA MEKTUBU YAYIMLANDI

Kulübün sitesinde ayrıca teknik direktör Inzaghi’nin veda mektubu da yayımlandı. Inzaghi, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.” açıklamasında bulundu.

BAŞARILAR VE GELECEK PLANLARI

Inzaghi, Temmuz 2021’de göreve gelmesiyle birlikte, Inter ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Bunun yanında mavi-siyahlı takımı, 2023 ve 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Ancak Inzaghi yönetimindeki Inter, bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir kupa alamaması ve son olarak “Devler Ligi” finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi farklı bir skorla kaybetmesi, deneyimli çalıştırıcının kulüpteki geleceği hakkında tartışmalara yol açtı. Bu arada, İtalyan spor basını, Inzaghi’nin Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal’in başına geçeceğini bildiriyor.