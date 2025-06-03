İnter İle Simone İnazghi Yolları Ayrıldı

GÖRÜŞME VE KARAR

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta’nın gün içinde deneyimli teknik adam ile bir araya gelmesinin ardından mavi-siyahlı kulüpten bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Simone Inzaghi’nin kulüp tarihindeki en uzun süredir takımın başında yer alan teknik adamlardan biri olduğuna dikkat çekilerek “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu karar, az önce gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı mutabakatla alındı. Inzaghi’nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveri ile anılacaktır. Kendisi, Inter’in başarılar listesine önemli katkılarda bulunmuş ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.” ifadelerine yer verildi.

VEDA MEKTUBU

Kulübün resmi internet sitesinde ayrıca teknik direktör Inzaghi’nin veda mektubu yayımlandı. Inzaghi, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için bu minnettarlık duygusunu yine dile getirmek istiyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.” şeklinde ifadeler kullandı.

BAŞARILAR VE GELECEK

Inzaghi, Temmuz 2021’de göreve geldiği Inter ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanmayı başarmış, ayrıca mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı. Ancak, Inzaghi yönetimindeki Inter’in bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir ödül elde edememesi ve son olarak “Devler Ligi” finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi farklı bir skorla kaybetmesi, deneyimli çalıştırıcının mavi-siyahlı kulüpteki geleceğine dair spekülasyonları artırmıştı. İtalyan spor basını da Inzaghi’nin, Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal ile anlaşma yapacağı iddialarını gündeme getirmişti.