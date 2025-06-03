Inter İle Simone Inzaghi Ayrıldı

İNTER KULÜBÜ’NDE ÖNEMLİ BİR AYRILIK YAŞANDI

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta’nın bugün teknik adam Simone Inzaghi ile yaptığı görüşmenin ardından mavi-siyahlı kulüpten resmi bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, Inzaghi’nin kulüp tarihinde en fazla maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu vurgulanarak, “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Inzaghi’nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveriyle harmanlanmış bir dönem olarak hatırlanacaktır. Kendisi, Inter’in başarılar listesinin büyümesine önemli katkıda bulunmuştur ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.” denildi.

İNZAGHİ’DEN DUYGULU VEDA MEKTUBU

Kulübün resmi web sitesinde, teknik direktör Inzaghi’nin veda mektubu da yayımlandı. Inzaghi, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.”

İNZAGHİ’NİN BAŞARI DOLU DÖNEMİ

Temmuz 2021’de göreve gelen Inzaghi, Inter ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Ayrıca, mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Ancak, bu sezon takımın lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir kupa kazanmaması, özellikle de son olarak “Devler Ligi” finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi farklı bir skorla kaybetmesi Inzaghi’nin Inter’deki geleceğinin sorgulanmasına sebep oldu.

AL-HİLAL İDDİALARI GÜNDEMDE

İtalyan spor basınında, Inzaghi’nin Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal’e geçeceği yönünde haberler yer aldı. Bu durum, teknik adamın yeni kariyeri hakkında spekülasyonların artmasına yol açtı.