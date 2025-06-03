İnter İle Simone Inzaghi Ayrıldı

GÖRÜŞME SONRASI AYRILIK KARARI

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta’nın, deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından mavi-siyahlı kulüpten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Inzaghi’nin kulüp tarihinde en çok maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu belirtildi. “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Inzaghi’nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveriyle harmanlanmış bir dönem olarak hatırlanacaktır. Kendisi, Inter’in başarılar listesinin büyümesine önemli katkıda bulunmuştur ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.”

İNZAGHI’NİN VEDA MEKTUBU

Kulübün internet sitesinde ayrıca teknik direktör Inzaghi’nin veda mektubu yayımlandı. Inzaghi, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.”

İNZAGHI’NIN BAŞARILARI VE GELECEĞİ

Inzaghi, Temmuz 2021’de başına geçtiği Inter ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Bunun yanı sıra mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Bu sezon ise takımın lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir kupa alamaması ve son olarak “Devler Ligi” finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi farklı skorla mağlup olması, deneyimli çalıştırıcının geleceğinin tartışılmasına yol açtı. Ayrıca, İtalyan spor basınında Inzaghi’nin, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Hilal’in başına geçeceği yönünde bilgiler yer aldı.