İnter ile Simone Inzaghi Ayrıldı

İNTER KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Günün önemli gelişmelerinden biri, Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta’nın deneyimli teknik direktör Simone Inzaghi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklama oldu. Açıklamada, Inzaghi’nin kulüp tarihindeki en çok maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu vurgulandı. “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Inzaghi’nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveriyle harmanlanmış bir dönem olarak hatırlanacaktır. Kendisi, Inter’in başarılar listesinin büyümesine önemli katkıda bulunmuştur ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.” ifadeleri açıkça belirtildi.

İNZAGHİ’NİN VEDA MEKTUBU

Ayrıca, kulüp web sitesinde Simone Inzaghi’nin veda mektubu da yayımlandı. Inzaghi, “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.” şeklinde düşüncelerini belirtti.

İNZAGHİ DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU

Inzaghi, Temmuz 2021’de Inter’in başına geçtikten sonra 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanarak mavi-siyahlı takıma önemli başarılar kazandırdı. Ayrıca, 2023 ve 2025 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkarması da kulüpteki etkisini gösterdi. Bununla birlikte, bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir kupa kazanamaması ve özellikle “Devler Ligi” finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi farklı bir skorla yenilmesi, deneyimli teknik adamın geleceği hakkında tartışmalara yol açtı.

HENÜZ YENİ BİR GÖREV BELİRSİZLİĞİ

Bu gelişmelerin yanı sıra, İtalyan spor basını, Inzaghi’nin Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal’in başına geçeceği yönünde haberler geçiyor. Inzaghi’nin kariyerindeki yeni adım ve hangi kulüple anlaşacağı merak ediliyor.