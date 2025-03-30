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Inter, Immobile’yi Transfer Listesine Ekledi

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CİRO IMMOBILE HAKKINDAKİ TRANSFER İDDİALARI

Beşiktaş’ın deneyimli forveti Ciro Immobile ile ilgili İtalyan medyasından dikkat çeken bir transfer haberine ulaşıldı. Sezonun başında siyah-beyazlı takıma bonservissiz olarak katılan Immobile, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2026 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan golcü oyuncuya, sezon sonunda beklenmedik bir talip çıkabileceği konuşuluyor.

INTER’İN GÖZDESİ

Fotomaç’ın Calciomercato’dan ulaştığı bilgiye göre, Serie A’nın köklü ekiplerinden Inter, Immobile’yi transfer listesine almış durumda. Bu gelişme, oyuncunun geleceği açısından ilgi çekici bir durum oluşturuyor.

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