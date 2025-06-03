İnter’in Teknik Direktörü İnsaghi Veda Etti

TEKNİK DİREKTÖR İNZAUGHİ’İN VEDA MESAJI

Son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Inter’de Teknik Direktör Simone Inzaghi, sürdürülen kariyerinin sonuna geldiğini açıkladı. 2024-2025 sezonunu İtalya Serie A’da 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselmeyi başaran Inter’de Inzaghi, görevinden ayrıldı. 2021 yazında takımın başına geçen Inzaghi, kulüple 217 maça çıkarken, 141 galibiyet ve 41 beraberlik alırken, 35 kez de mağlubiyet yaşadı. İtalya Serie A’da 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Inzaghi, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale taşımayı başardı.

SEZON ANALİZİ

Geçtiğimiz sezonu 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Inter, şampiyon Napoli’nin yalnızca 1 puan gerisinde 81 puanla sezonu bitirdi. Inzaghi, lig şampiyonluğu yanı sıra 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. 49 yaşındaki teknik adam, kulübe veda ederken duygularını şu şekilde ifade etti: “Dört senelik, her şeyimi verdiğim bir yolculuğun ardından artık bu kulübe veda etme zamanı geldi. Her gün ilk ve son düşüncemi Inter’e adadım.”

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Inzaghi, kulübün her bir mensubundan duyduğu destek için şükranlarını sunarak, “Oyuncular, yöneticiler ve kulübün her bir çalışanı tarafından profesyonellik ve tutkuyla karşılık buldum. Aralarında Scudetto della Seconda Stella’nın (Lig şampiyonluğu) da bulunduğu kazanılan 6 kupa, 2023’te ve birkaç gün önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kat edilen mesafe, ekibimle birlikte çalışmalarımızın ne kadar desteklediğinin somut kanıtıdır” dedi. Başkan ve yönetimle birlikte bu muhteşem yolculuğu tamamlamaya karar verdiğini vurgulayan Inzaghi, “Birlikte yaşadığımız 6 zaferde beni destekleyen, zor anlarda ağlayan, acı çeken, gülen ve kutlayan milyonlarca Inter taraftarı, sizi asla unutmayacağım.” şeklinde duygularını paylaştı.