İnter Miami, ABD’nin Takımıdır

FIFA KULÜPLER KUPASI GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 kapsamında grup maçları sürüyor. “Inter Miami – Porto” karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00’de futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Inter Miami hangi ülkenin takımı ve hangi ligde mücadele ediyor?

INTER MIAMI’NİN BİLGİLERİ

Inter Miami, Major League Soccer’da (MLS) mücadele eden bir Amerikan profesyonel futbol kulübüdür. Kulüp, ABD’nin Florida eyaletinin Miami şehrini temsil ediyor. Sahipleri arasında David Beckham, Jorge Mas ve Jose R. Mas yer alıyor. Club Internacional de Fútbol Miami olarak bilinen kulüp, 2020 sezonunda eski Lockhart Stadyumu’nda, Inter Miami CF Stadyumu’nda faaliyet göstermeye başladı.

İLK MAÇ VE TARİHİ KUPA

Inter Miami’nin ilk MLS maçı 1 Mart 2020’de Los Angeles FC’ye karşı oynandı ve bu karşılaşma 1-0’lık skorla mağlubiyetle sonuçlandı. 2023 yılında Lionel Messi’yi kadrosuna katarak dünya çapında büyük ses getirdi. Ayrıca, 19 Ağustos 2023 tarihinde Nashville SC takımını yenerek MLS Leagues Cup’ı kazanarak kulüp tarihindeki ilk kupasını elde etti.