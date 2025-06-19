Inter Miami – Porto Maçı 22:00’de

FIFA KULÜPLER KUPASI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup müsabakaları sürüyor. “Inter Miami – Porto” karşılaşması, 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00’de futbolseverlerle canlı yayınlanıyor. İzleyicilerin aklındaki en önemli soru ise, Messi’nin Inter Miami – Porto maçında oynayıp oynamadığı, kadroda yer alıp almadığı ve ilk 11’de bulunup bulunmadığı.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Inter Miami ile Porto arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç, saat 22:00’de başlayacak. Maç kadroları henüz duyurulmadı. Inter Miami ve Porto, Atlanta’da, Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.