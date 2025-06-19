İnter Miami Porto Maçı TRT 1’de

İnter Miami Porto maçı canlı yayın bilgileri

İnter Miami ve Porto arasında gerçekleşecek olan maçın heyecanını canlı yayın ile yaşamak isteyenler için detaylar burada. İnter Miami Porto karşılaşmasını canlı izlemek için haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alan bilgiler doğrultusunda gerekli adımları takip edebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.

maç bilgileri

İnter Miami Porto mücadelesi bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Atlanta’da, Mercedes-Benz Stadyumu’nda düzenlenecek olan bu maç için hazırlıklar tamamlandı.