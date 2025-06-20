İnter Miami, Porto’yu 2-1 Yendi. Messi, Frikikten Gol Attı. Ödül Aşamasında Messi Röportaj Vermedi. Yaptırım Olup Olmayacağı Tartışılıyor

MÜCADELENİN SONUCU

Inter Miami, FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. maçında Porto ile karşılaşarak zorlu bir mücadeleye imza attı. MLS temsilcisi Inter Miami maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyette etkili olan isim ise frikikten attığı klas golle Lionel Messi oldu.

MESSİ’NİN PERFORMANSI

37 yaşındaki Messi, maçtaki performansıyla “maçın oyuncusu” unvanını kazanmayı başardı. Attığı golle ekibini zafere taşıyan Messi, bu ödülün sahibi olarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak aldığı bu ödülle birlikte FIFA’nın belirlediği bir kuralı ihlal ettiği ortaya çıktı.

Messi, “maçın oyuncusu” ödülünü kazanmasını takiben gerekli olan özel röportajı vermedi. Bu durum, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı ve Messi’ye herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tartışmalar başladı. Bu olay, futbol dünyasında yankı uyandırırken, Messi’nin davranışının gelecekte olası sonuçları merak ediliyor.