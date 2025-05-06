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İnter, Şampiyonlar Ligi’nde Finale Çıktı

İLK TAKIM INTER OLDU

Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ilk takım Hakan Çalhanoğlu’nun da yer aldığı Inter oldu. Maçın ilk yarısını, Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu’nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

BARCELONA GERİ DÖNÜŞ YAPTI

İkinci yarıda oyun kontrolünü eline alan Barcelona, etkileyici bir geri dönüş sergiledi. Eric Garcia ve Dani Olmo’nun golleriyle eşitliği sağladı. Maçın 87. dakikasında Raphinha, Katalanların 3-2 öne geçmesini sağladı. Ancak, 90+3’te Francesco Acerbi attığı golle durumu 3-3’e getirerek maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatma sürelerinde Davide Frattesi, takımını 4-3 öne geçirerek karşılaşmaya damgasını vurdu. Başka gol atılamayan maçta Inter, Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ilk takım olmayı başardı. Inter’in rakibi ise bugün oynanacak olan PSG-Arsenal karşılaşmasından sonra netlik kazanacak. İlk maçta Fransız ekip, deplasmanda 1-0’lık sonuçla avantaj sağlamıştı.

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