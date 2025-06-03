İnter, Simone İnzaghi ile Ayrıldı

İNTER TÜM İLGİLERİYLE YOLDAŞLIĞINI NOKTALADI

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde mücadele eden Inter, teknik direktör Simone Inzaghi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta’nın bugün gerçekleştirdiği görüşme sonrası kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Inzaghi’nin kulüp tarihinde en çok maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır.” ifadelerine yer verildi. Inzaghi’nin döneminin taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından tutku, profesyonellik ve özveri ile dolu olduğu vurgulandı. İnter’in başarılarında önemli katkılarda bulunduğu belirtilerek, “Kendisi, Inter’in başarılar listesine önemli katkıda bulunan ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.” denildi.

İNZAGHİ’NİN VEDA MEKTUBU

Kulübün resmi sitesinde Inzaghi’nin veda mektubuna da yer verildi. Inzaghi, kendisine duyulan güven için teşekkür ederken, “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum.” dedi. Ayrıca, “Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.” şeklinde duygularını ifade etti.

İNZAGHİ’NİN BAŞARILARI VE GELECEĞİ

Inzaghi, Temmuz 2021’de Inter’i devraldı ve kulüp ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Ayrıca, 2023 ve 2025 yıllarında mavi-siyahlı takımı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşımayı başardı. Ancak, bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir kupa kazanamamış olmaları ve son olarak “Devler Ligi” finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi ağır bir yenilgi alması, Inzaghi’nin kulüpteki geleceği ile ilgili tartışmaları arttırdı. İtalyan spor basınına göre, Inzaghi’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in başına geçebileceği konuşuluyor.