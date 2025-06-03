İnter, Simone Inzaghi ile yollarını ayırdı

TECHNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Inter Kulübü’nün Başkanı Giuseppe Marotta’nın bugün deneyimli teknik adam Simone Inzaghi ile gerçekleştirdiği bir toplantı sonrasında kulüp mavi-siyahlı ekipten yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Inzaghi’nin kulüp tarihindeki en çok maça çıkan teknik adamlardan biri olduğu vurgulandı. “Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları ayrılıyor. Bu, birkaç dakika önce yapılan toplantıda karşılıklı mutabakatla alınan bir karardır. Inzaghi’nin teknik direktörlük dönemi, taraftarlar, oyuncular, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük tutku, profesyonellik ve özveriyle harmanlanmış bir dönem olarak hatırlanacaktır. Kendisi, Inter’in başarılar listesinin büyümesine önemli katkıda bulunmuştur ve sonsuza dek bizim ikinci yıldızı (20. şampiyonluk) almamızı sağlayan teknik direktör olarak tarihe geçecektir.” ifadesi yer aldı.

İNZAGHİ’NİN VEDA MEKTUBU

Kulübün internet sitesinde teknik direktör Inzaghi’nin veda mektubu da yayımlandı. Inzaghi, kendisine duyulan güven için minnettarlığını dile getirerek, “4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUKLAR VE GELECEK

Inzaghi, Temmuz 2021’den itibaren göreve geldiği Inter ile 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Bununla birlikte mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Ancak Inzaghi yönetimindeki Inter’in bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da herhangi bir kupa alamaması ve son olarak “Devler Ligi” finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain’e 5-0 gibi farklı bir skorla yenilmesi, deneyimli teknik adamın kulüpteki geleceğinin tartışılmasına neden oldu. Ayrıca, İtalyan spor basını, Inzaghi’nin Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal’in başına geçeceği bilgisini paylaştı.