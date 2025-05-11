İnter, Torino’yu 2-0 Yendi

INTER’İN GALİBİYETİ

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin 36. haftasında Inter, deplasmanda Torino’yu 2-0 yenerek lider Napoli’yle puan farkını 1’e indiriyor. Zirve mücadelesi veren Inter, Torino Olimpiyat Stadı’nda, orta sıralardaki Torino ile karşı karşıya geldi. Mavi-siyahlı ekip, 14. dakikada Nicola Zalewski’nin golüyle öne geçerken, Kristjan Asllani 49. dakikada penaltıdan bir gol daha atarak maçı 2-0 tamamladı.

NAPOLI’NİN BERABERLİĞİ

Napoli, evinde Genoa ile karşı karşıya geldiği mücadelede de sürpriz bir sonuçla karşılaştı. Diego Armando Maradona Stadı’nda 15. dakikada Romelu Lukaku’nun attığı golle öne geçen Napoli, 32. dakikada kaleci Alex Meret’in kendi kalesine gol atmasıyla skorda denge sağladı. Ev sahibi ekip, 64. dakikada Giacomo Raspadori ile yeniden öne geçmesine rağmen, Genoa’nın Johan Vasquez ile 84. dakikada bulduğu golle maç 2-2 berabere sona erdi.

LİGDEKİ DURUM

Lig bitimine 2 hafta kala Napoli, topladığı 78 puanla lider konumda duruyor. İkinci sıradaki Inter ise 77 puan toplararak takibine devam ediyor. Bu sonuçlar, şampiyonluk yarışı için heyecanı artırıyor.