İnter, Torino’yu 2-0 yendi

TORINO’YU DEPLASMANDA YENEN INTER, PUAN FARKINI 1’E İNDİRDİ

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 36. haftasında Inter, Torino’yu 2-0 yenerek lider Napoli’yle arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Zirve mücadelesi veren Inter, Torino Olimpiyat Stadı’nda orta sıralarda yer alan Torino ile karşılaştı. Mavi-siyahlı takım, 14. dakikada Nicola Zalewski’nin attığı golle öne geçti. Ardından Krjistan Asllani, 49. dakikada penaltı kazanarak takımını 2-0 öne taşıdı.

NAPOLI, GONEA İLE BERABERE KALDI

Ligdeki diğer önemli karşılaşmada Napoli, evinde Genoa ile 2-2 berabere kaldı. Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanan maçta Napoli, Romelu Lukaku’nun 15. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak, 32. dakikada Alex Meret kendi kalesine gol atarak skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takım, 64. dakikada Giacomo Raspadori’nin golüyle tekrar öne geçse de, Genoa 84. dakikada Johan Vasquez ile eşitliği sağladı.

LİGDE SON DURUM

Ligin bitimine 2 hafta kala Napoli, 78 puanla liderliğini sürdürüyor. Inter ise 77 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu durum, şampiyonluk yarışını oldukça heyecanlı hale getiriyor.