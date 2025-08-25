İnter, Torino’yu 5-0 Yendi

SERİE A’DA FARKLI BAŞLANGIÇ

İtalya Serie A’nın yeni sezonunun ilk haftasında Inter, Torino’yu 5-0’lık bir skorla mağlup etti. Maç, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve 18. dakikada Alessandro Bastoni’nin kaydettiği golle öne geçti. Bu golün ardından 36. dakikada Marcus Thuram, farkı ikiye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

ÜST ÜSTE GOLLER

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Inter, 52. dakikada Lautaro Martinez ile skoru 3-0’a taşıdı. Ardından 62. dakikada tekrar sahneye çıkan Thuram, kendi adını yazdırdığı golle durumu 4-0 yaptı. Son olarak 72. dakikada Ange Bonny’nin attığı golle mücadele 5-0 sona erdi. Bu sonuçla Inter, sezonun ilk hafta maçında 3 puanla başladı.

ÖNEMLİ İSTATİKLER

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almadı. Torino’da ise Emirhan İlkhan başlangıç 11’inde yer aldı ve 58 dakika boyunca sahada kaldı. Inter, gelecek hafta Udinese’yi ağırlarken, Torino ise Fiorentina ile karşılaşacak.