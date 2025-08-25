İnter, Torino’yu 5-0 Yendi

İNTER’İN SEZONA FIRTINA GİBİ GİRİŞİ

İtalya Serie A’nın yeni sezonunun ilk haftasında Inter, Torino’yu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşma, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Alessandro Bastoni’nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının 36. dakikasında ise Marcus Thuram, farkı ikiye çıkararak takımı 2-0’lık avantajla soyunma odasına götürdü.

Etkili Oyun İkinci Yarıda Sürdü

Cristian Chivu’nun yönetimindeki Inter, ikinci yarıda da etkili oyununu devam ettirdi. 52. dakikada Lautaro Martinez, 62’de tekrar Marcus Thuram ve 72. dakikada Ange Bonny gol atarak skoru 5-0’a taşıdı. Inter, bu galibiyetle sezona 3 puanla başlamış oldu. Bu maçı sarı kart cezası nedeniyle Hakan Çalhanoğlu forma giyemedi.

TORİNO’NUN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Torino’da yer alan Emirhan İlkhan, maça 11’de başladı ve 58 dakika sahada kaldı. Önümüzdeki hafta Inter, Udinese ile karşılaşacakken, Torino ise Fiorentina’yı konuk edecek.