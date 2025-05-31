Inter, UCL Finali’ni Kaybetti

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEKİ SONUÇ

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu zorlu mücadelede Inter, 5-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla birlikte, sezonu kupasız kapatan Inter, hem Avrupa’da hem de yerel ligde başarısızlıkla karşılaştı.

SERİE A’DA İKİNCİLİK

Ligde son haftaya Napoli’nin hemen arkasında ikinci sırada giren Inter, son maçını kazanmasına rağmen Napoli’nin de galip gelmesiyle Serie A’da sezonu ikincilikle tamamladı. İtalyan temsilcisi, şampiyonluk hayallerinin suya düşmesiyle birlikte hedeflerinden bir adım daha uzaklaştı.

Inter, İtalya Süper Kupası finalinde de Milan ile karşı karşıya geldi. Riyad’daki Al-Awwal Park’taki bu maçta Inter, 3-2’lik bir skorla kaybederek ülkesine eli boş döndü. Ayrıca, İtalya Kupası yarı finalinde bir kez daha Milan ile mücadele eden Inter, ilk maçı 1-1 eşitlikle tamamlasa da ikinci maçta 3-0’lık yenilgi alarak kupadan elendi.

SON UMGU ŞAMPİYONLAR LİGİYDİ

Inter için son kupa umudu Şampiyonlar Ligi’nde kalmıştı. Ekip, Simone Inzaghi yönetiminde finalde PSG ile karşılaştı ve maça tutuk bir başlangıç yaptı. İlk 20 dakika içinde kalesinde gördüğü iki golle büyük bir darbe alan Milano ekibi, sahadan 5-0 gibi tarihi bir skorla yenik ayrıldı. Bu sonuç, Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter’in bu sezon hiçbir kulvarda mutlu sona ulaşamadığını gösterdi.