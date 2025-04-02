Inter Udinese’yi 2-1 Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

İtalya Serie A’nın 30. haftasında Inter, Udinese ile karşılaştı ve sahasında 2-1 galip geldi. Inter, maçtaki gollerini 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi ile kaydetti. Udinese ise yalnızca 71. dakikada Oumar Solet ile bir gol bulabildi. Bu sonuç, Inter’e ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN PERFORMANSI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 30 Mart’ta gerçekleşen maçta ilk 11’de yer aldı ve 64 dakika boyunca sahada kaldı. Maç sonunda, Hakan’ın görüntüleri geniş bir ilgi gördü. Inter’in forvet oyuncusu Marko Arnautovic, alınan galibiyetin ardından, Hakan ve Alessandro Bastoni’nin soyunma odasındaki eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya üzerinde paylaşılan videoda, Hakan ve Bastoni’nin halay çektiği anlar dikkat çekti. Bu görüntüler, hızla viral hale gelerek geniş bir kitleye ulaştı. Gözler, Inter takımının maç sonrası neşeli anlarına çevrildi ve bu anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldı.