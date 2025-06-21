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Inter Urawa Canlı Nerede İzlenir?

CANLI YAYIN İÇİN KAYNAK

Canlı olarak Inter Urawa maçının heyecanına ortak olmak isteyenler, gerekli bilgileri araştırıyor. Inter Urawa maçını canlı izlemek için haberimizdeki detaylardan yararlanabilirsiniz. Bu sayede Inter Urawa maçının canlı izleme deneyimini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Inter Urawa maçı, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç, Seattle’da bulunan Lumen Field Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçın detaylarıyla birlikte, seyir keyfiniz için hazırlık yapabilirsiniz.

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