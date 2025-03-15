İnternet Alışverişindeki Tüketici Şikayetleri Artıyor

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYETLERİ İNTERNET ALIŞVERİŞİ ÜZERİNE ODAKLANIYOR

Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin en büyük şikayetinin internet alışverişi olduğunu belirtiyor. Yılmaz, alışveriş yapılan internet sitelerinin tüketiciye güvenli ödeme şartları sunması ve güven vermesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kapsamında Bursa Tüketici Derneği üyeleri, internet alışverişi sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ’NDEKİ GÜNDEM: İNTERNET ALIŞVERİŞİ

Yılmaz, Birleşmiş Milletler’in 1985 yılından itibaren 15 Mart’ı Dünya Tüketiciler Günü olarak belirlediğini ve Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’nin de aynı yıl yayımlandığını söyledi. Bu yılın gündeminin internet alışverişi olduğunu hatırlatan Yılmaz, geçen yıl derneğe yapılan şikayetlerin çoğunun internet alışverişleri ile ilgili olduğunu aktardı. “Bu şikayetlerde, siparişi verilen ürünün zamanında teslim edilmemesi, siparişi verilen ürün yerine başka ürünlerin gönderilmesi ve fiyat değişiklikleri sebebiyle tek taraflı sözleşme fesihleri gibi sorunlar yer aldı,” dedi.

KARGO SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca, Yılmaz, tüketicinin kargo ile gelen ürünü kontrol edebilme hakkına sahip olduğunu belirtti ve bu hakkın engellendiğini ifade etti. Hasarlı veya eksik gelen ürünlerin garanti belgesiz ya da faturasız kabul edilmemesi gerektiğini aktararak, “Tüketicilerin, kargo şirketleriyle yaşadığı sorunlar arasında garanti belgesi ve fatura kontrolü de bulunmakta. Kargo şirketleri, garanti belgesiyle satılan ürünlerin belgelerini kontrol etmekle yükümlü” açıklamasında bulundu. Yılmaz, eğer kargo şirketleri bu belgeleri vermezse, tüketicilerin bu şirketleri şikayet etme hakkına sahip olduklarını sözlerine ekledi.