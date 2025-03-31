İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem Başlıyor

YENİ YÖNETMELİK YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde şeffaflığı ve ürün güvenliğini artıracak olan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, yarın yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik, 30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 5 aylık bir geçiş sürecinin ardından uygulamaya girecek. Yönetmeliğin amaçları arasında internetten yapılan alışverişlerde tüketici haklarını korumak ve hem kullanıcılar hem de ürün satan firmalar için önemli değişiklikler sağlamak yer alıyor.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ GARANTİ ALTINA ALINIYOR

Yönetmeliğe göre, satıcılar, ürünleriyle ilgili güvenlik bilgilerini açıkça ve anlaşılır bir şekilde sunmak zorunda olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece, tüketiciler satın almadan önce ürün hakkında daha kapsamlı bilgi alabilecek. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, online alışveriş yaparken fiziksel bir mağazada olduğu gibi ürünleri inceleme fırsatına sahip olacak.

HIZLI MÜDAHELE GARANTİSİ

Sanal pazar yerleri, ürünlerle ilgili güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak. Uygunsuz ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlerin ilanları 24 saat içerisinde yayından kaldırılacak. Böylece, vatandaşlara daha güvenli ve standartlara uygun bir alışveriş ortamı sunulacak. Söz konusu pazar yerleri, vatandaşların başvurabileceği temas noktası olarak hizmet verecek ve ürün güvenliğiyle ilgili şikayet, bildirim ile bilgi taleplerinin iletilebileceği bir platform oluşturacak.

Yurt dışından ürün satışı yapan firmalar için de bazı düzenlemeler getirilecek. Bu firmalar, Türkiye’de bir yerel temsilci atamak zorunda olacak. Bu koşulu yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapmaları mümkün olmayacak. Ayrıca, yönetmelik kapsamında düzenlemelere uymayanlar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulanacak ve uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.