İnternet Alışverişlerinde Yeni Yönetmelik Yürürlükte

INTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yarın yürürlüğe girecek olan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı. 30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu yönetmelik, 5 aylık geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek. Bakanlık, yönetmeliğin tüketicilerin haklarını korumayı ve hem vatandaşlar hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

ÜRÜN BİLGİLERİ DAHA DETAYLI SUNULUYOR

Yönetmeliğin getirdiği yeniliklerle birlikte, satıcılar ürünleriyle ilgili güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde sunacak. İlanlarda, üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine ait detaylar bulunacak. Böylece tüketiciler, satın alacakları ürünler hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve internetten alışveriş yaparken bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleme şansına sahip olacak.

GÜVENLİK BİLGİLERİ HIZLA YAYINDAN KALDIRILACAK

Sanal pazar yerlerinde ürünlerle ilgili güvenlik bilgileri sistemlerde tutulacak. Uygun bulunmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlerin ilanları 24 saat içinde yayından kaldırılacak. Böylelikle vatandaşlara, daha güvenli ve standardına uygun bir alışveriş ortamı sağlanacak. Ayrıca, bu pazar yerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvurabileceği kontak noktaları oluşturacak. Bu noktalardan ürün güvenliği ile ilgili şikayetler, bildirimler ve bilgi talepleri iletilebilecek.

YABANCI SATICILARA YEREL TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Yurt dışından satış yapan firmalar için de yeni düzenlemeler getirilecek. Yurt dışından ürün gönderen firmaların Türkiye’de bir yerel temsilci ataması gerekecek. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak. Ayrıca, yönetmelik çerçevesinde düzenlemelere uymayanlara yaptırımlar uygulanacak ve uygun bulunmayan içeriklere erişim engellenecek.