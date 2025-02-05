İnternet Fenomenlerine Vergi Muafiyeti Geliyor

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Sosyal medya aracılığıyla içerik üreterek paylaşım yapan bireylerin kazançları, 2025 yılı için 4 milyon 300 bin TL’yi aşmaması şartıyla gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu konudaki ayrıntılar ise oldukça dikkat çekiyor. Eğitim amaçlı ders videoları hazırlayan bir kişi, abonelik gelirleri ve reklam gelirleri üzerinden elde ettiği kazançlarıyla; internetten reklamveren bir kişi ise aldıkları cep telefonunu, nakit karşılığında belirlenen hesaplara yatırırlarsa bu muafiyetten faydalanabilecek.

CEP TELEFONU VE UYGULAMA GELİRLERİ

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın rehberine dayanan düzenlemeyle, cep telefonları için çeşitli uygulamalar geliştirenler de gelir vergisinden muaf olabilecek. Bu muafiyet, ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri ve ücretli abonelik gelirlerini kapsıyor. Bununla birlikte, gelir vergisi muafiyetine rağmen, internet gelirlerinin yatırıldığı bankalarda hasılat üzerinden stopaj kesintisi yapılacak. Yalnızca bireysel kullanıcıları kapsayan şartlarla belirlenen gelir limitini aşanlar, elde edilen kazançların tamamı üzerinden gelir vergisi ödeyecek.

DERS VİDEOLARINDAN GELİR ELDE ETMEK

Kendi internet platformu üzerinden ders videoları yayımlayan bir kişi, üye olan kullanıcıların ödediği abonelik gelirleri ve videoların izlenmesi sırasında yayınlanan reklamlardan kazanç elde edebilecek ve bu durumda istisna uygulanacak. İzleyicilere internetten ürün tanıtan kişiler de aldıkları cep telefonunun rayiç bedeli kadar nakdi, muafiyet kapsamındaki hesaplara yatırdıkları takdirde muafiyetten yararlanabilecek.