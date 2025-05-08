İnternet Tehlikesi Muhasebe Bilgisayarlarında

MUHASEBE BİLGİSAYARLARINDA İNTERNET TEHLİKESİ

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, finansal işlem yapılan bilgisayarlarda internet kullanımının getirdiği tehlikelere dikkat çekerek “Özellikle muhasebe işlemleri yapılan bilgisayarlarda internet kullanılmamasına dikkat edilmeli” diyor. Topuzoğlu, son dönemde finans programlarındaki yazılımsal zafiyetlerin yaygın hale geldiğini belirtiyor. Yazılım açığı bulanlar, verileri çalarak fidye talep ediyor.

YAZILIMSAL ZAFİYETLERİN ARTAN TEHDİDİ

Topuzoğlu, “Tabii bulut tabanlı uygulamaların artmasıyla muhasebe ve finans programları daha sık internet üzerinden kullanılmaya başlandı. Bu programlar, çeşitli zafiyetler gösteriyor. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan problemler de sıkça ortaya çıkıyor. Kullanıcılar hacklendiğini genelde fark edemiyor. Eğer basit bir kullanıcı adı ve şifre kullanıyorsanız bu bilgilerle sisteme girip verilerinizi çalan kişiler mevcut. Ayrıca, sisteminizi kilitleyip fidye talep edenler de var. Bu kişiler iki gruba ayrılıyor. Bir kısmı fidyeyi aldıktan sonra sistemin kilidini açıyor, diğerleri ise parayı aldıktan sonra hiçbir işlem yapmıyor ve sizi zor bir duruma sokuyor” diyor.

ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKEN KONULAR

Topuzoğlu, bu durumun önüne geçmek için alınması gereken önlemleri sıralıyor. “Birincisi bulut yedekleme. Yedeklerimizin bir hatta birden fazla kopyası olmalı. Buna 3+1 yöntemi diyoruz; haftada 3 yedek alıp, sürekli son yedeği aktif tutmalıyız. Böylece bir sorun çıktığında o yedeklerden birine dönebiliriz. Ancak bulut yedeklemenin de riski bulunuyor. Bu yüzden fiziksel yedekleme de önem taşıyor. Ne yazık ki yedeklerimiz genelde bilgisayarımızın ya da sunucumuzun içinde bulunuyor, bu da riskli. Deprem, hırsızlık gibi olaylarda, sunucu veya bilgisayar gittiğinde yedeklerimiz de kayboluyor” diyor.

İNTERNET KULLANIMINA DİKKAT EDİN

Topuzoğlu, “Yedekleme işlemlerimizi farklı fiziksel ortamlarda, taşınabilir disklerde veya bulut ortamlarında saklamalıyız. Özellikle muhasebe için kullanılan bilgisayarlarda internet kullanmamaya dikkat edin. Eğer internet kullanıyorsanız, bilmediğiniz sitelere girmekten veya gelen e-postaları açmaktan kaçının. Bu tür hatalar, ortamınızı kötü niyetli kişiler için erişilebilir hale getiriyor” ifadesiyle sözlerini tamamlıyor.