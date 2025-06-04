Interpol Aranan Kişi Fethiye’de Yakalandı

POLİSİN YÜRÜTTĞÜ OPERASYON

Interpol tarafından aranan bir şahıs, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, aranan kişilerin tespit edilmesi için bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

ULUSLARARASI SUÇA KARŞI HAREKET

Açıklamada, “Almanya’nın talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından hakkında uluslararası düzeyde uyuşturucu suçundan arama ve yakalama kararı bulunan bir şahıs, Fethiye ilçesinde yakalanmıştır.” denildi. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda, başkasının adına düzenlenmiş sahte bir Almanya kimliği ve ehliyeti bulunduğu ifade edildi.

İŞLEMLERİN GEÇİŞİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin uluslararası suçlarla mücadelesini ve kaçakçılık operasyonlarını hızlandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.