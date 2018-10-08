Interpol Başkanı bulundu

Fransız polisi Interpol Başkanı Meng Hongwei kayıplara karıştı. Başkan’ın Eylül’de ülkesi Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretten sonra geri dönmediği iddia edilmişti.

Uluslararası polis teşkilatı Interpol’ün Başkanı Meng Hongwei’nin akıbetiyle ilgili Çin’den günler sonra açıklama geldi. Çin Komünist Partisi’nin disiplin kurulu, Meng’in, yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltında olduğunu duyurdu. Ancak soruştarmanın hangi suçu kapsadığı belirtilmedi. Interpol, Çin’de gözaltında bulunan Interpol Başkanı Meng’in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Interpol’ün merkezi Lyon’da olduğu için Meng’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı, eşinin ihbarı üzerine Fransa yürütüyor.

Interpol Başkanı’nın eşi Grace Meng, eşinin kaybolmasından bu yana ilk kez açıklama yaptı. Lyon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan bayan Meng, hem çocuklarının hem kendi güvenliği için kameralara yüzünü göstermedi.

Grace Meng, eşiyle en son 25 Eylül’de temas kurduğunu anlattı. Eşinin kendisine “aramamı bekle” yazdığını, dört dakika sonra bir bıçak fotoğrafı gönderdiğini anlattı. Eşinden bir daha haber alamadığını belirtti. Eşine ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Interpol Başkanı, kuzey ülkelerini ziyaret ettikten sonra ülkesi Çin’e gitmiş, eşinin ihbarı üzerine kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

INTERPOL’DAN AÇIKLAMA

Interpol, Çin’de gözaltında bulunan Interpol Başkanı Meng’in görevinden istifa ettiğini duyurdu

NTV