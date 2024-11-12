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Interpol Kırmızı Bültenle Aranan Larsen Yakalandı

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INTERPOL KIRMIZI BÜLTENİYLE YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Danimarka’nın çıkardığı İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” adlı operasyonla yakalandı.

ORTAK ÇALIŞMALARLA YAKALANDI

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen bu operasyon; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan ortak çalışmalar neticesinde, Danimarka’ya düzenli olarak kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte bu uyuşturucuyu ülkeye sokan Mike Gerner Larsen, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

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