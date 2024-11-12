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Interpol Kırmızı Bültenle Aranan Mike Larsen Yakalandı

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İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen’in İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonun Detayları

Bakanlık, bu operasyonun uluslararası iş birliği ve güvenlik güçlerinin etkin çalışması sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Yakalanma süreci, yapılan istihbarat çalışmalarıyla hızlandı ve Larsen’in yakalanması için gerekli tüm önlemler alındı.

Yasal Süreç

Şimdi, Larsen hakkında uluslararası hukukun gereklilikleri çerçevesinde yasal süreçlerin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Bakanlık, konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini belirtiyor.

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