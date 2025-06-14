İntikam İçin İşlenen Cinayet Belirlendi

CİNAYETİN NEDENİ İNTİKAM OLDU

İstanbul Tuzla’daki bir iş yerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 49 yaşındaki Ahmet Kızılkaya’nın, 3 yıl önce öldürülen oğlunun intikamını almak amacıyla hedef alındığı tespit edildi. Olayla ilgili polis üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, 3 yıl önceki Kurban Bayramı arifesinde öldürülen kardeşlerinin intikamını almak için yine aynı dönemde cinayeti gerçekleştirdikleri öğrenildi. Cinayeti kabul eden şüpheliler, “Aramızda husumet vardı” açıklamasında bulundu.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ

4 Haziran’da saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş görüşmesi için bir dükkana giden Ahmet Kızılkaya, motosikletle gelen şüpheliler tarafından sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin motosikletle geldiklerini kanıtlayan güvenlik kamera görüntüleri elde edildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma, cinayetin 3 yıl önceki bir olayın intikamı olduğunu belirledi. 9 Temmuz 2022 tarihinde, Ahmet Kızılkaya’nın oğlu Ferdi Kızılkaya’nın arkadaşı Recep Kutlu’yu öldürdüğü belirlendi. Ferdi Kızılkaya’nın hâlâ cezaevinde olduğu ve cinayetin ardından kardeşlerinin intikam almak için hareket ettikleri tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Polis, kimlikleri belirlenen İsmet K. (23), Ercan K. (33) ve onlara yardım ettiği iddia edilen Enes Ö.’yü yakaladı. Şüphelilerin, 3 yıl önceki cinayetle bağlantılı olarak Kurban Bayramı arifesini tercih ettikleri öğrenildi. Ahmet Kızılkaya’nın takip edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin, intikam cinayeti iddialarını reddiderek, “Aramızda bir husumet vardı. Cinayeti bu nedenle işledik” dedikleri öğrenildi. Olayda silahı kullanan İsmet K., motosikleti kullanan Ercan K. olarak belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.