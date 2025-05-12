INVAMED, Robotik Cerrahi Çözümler Geliştiriyor

TEKNOLOJİLERİYLE DÜNYA ÇAPINDA HEDEF

Türkiye merkezli tıbbi teknoloji markası INVAMED, sunduğu robotik navigasyon ve yapay zeka destekli cerrahi çözümlerle global anlamda hastaların tedavi süreçlerini dönüştürmeyi amaçlıyor. Şirket, MedTech Awards’ta ‘Best Healthcare Robotics/Navigation Solution’ kategorisinde 2025 büyük ödülünü kazandı. Yenilik ve klinik etki odaklı jüri değerlendirmesiyle düzenlenen bu ödül yarışmasında, 18’i aşkın ülkeden 4.500’ü aşkın başvuru yer aldı.

YENİ VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

Şirketin yaptığı açıklamada, “Minimal invaziv cerrahi uygulamalarda kullanılan robotik navigasyon sistemleri, INVAMED’in geliştirdiği yüksek hassasiyetli donanımlar ve yapay zeka temelli yazılımların birleşiminden doğuyor” ifadesi yer aldı. Bu bütüncül yaklaşım, hastaların daha kısa sürede taburcu olmasını, cerrahi komplikasyonların azalmasını ve operasyon sırasında kullanılan radyasyon dozunun önemli ölçüde düşürülmesini sağlıyor. INVAMED, yapay zeka ve süper bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak gerçek zamanlı görüntü işleme, doku tanıma ve 3D tarama imkanlarını ileri düzeye taşıyor ve büyük cerrahi müdahaleleri bile küçük kesilerle mümkün hale getiriyor.

GELECEK VİZYONU

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, robotik navigasyonun geleceğine dair şunları söyledi: “Temel önceliğimiz, hastalarımızın en güvenli ve etkili şekilde tedavi görmelerini sağlamaktır. Büyük cerrahi girişimleri mümkün olduğunca küçük kesilerle yapabilmek hem komplikasyonları hem de iyileşme sürelerini kayda değer ölçüde azaltıyor.” Ayrıca, yapay zeka ve ileri robotik sistemlerin birleşimiyle, tedavi esnasında hastanın karşılaşacağı radyasyon dozunu da minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini belirtti. “INVAMED olarak, 2026 yılı içerisinde robotik navigasyon çözümlerimizi hastaların hizmetine sunmak üzere yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

BİLİMSEL KATKI VE GELİŞİM

INVAMED, dünya standartlarında laboratuvar ve araştırma altyapısıyla bilimsel literatüre katkı sağlayan birçok projeyi destekliyor. Yapay zeka alanında uzman veri bilimciler, tıp mühendisleri ve akademisyenlerden oluşan disiplinler arası ekipler, robotik navigasyon sistemlerine ilişkin sayısız simülasyon ve validasyon çalışması yürütüyor. Bu sayede klinik deneylerde elde edilen veriler sürekli olarak sisteme entegre edilerek teknoloji her geçen gün daha güvenli ve verimli hale geliyor.

YÜKSEK DOĞRULUK VE AVANTAJLAR

Yapılan saha testleri ve simülasyon sonuçları, INVAMED’in robotik navigasyon sistemlerinin çok düşük hata paylarıyla çalışabileceğini gösteriyor. Bu durum, kritik anatomik bölgelerde yüksek doğruluk ve hız gerektiren cerrahilerde önemli avantaj sağlıyor. Gerçek zamanlı veri işleme özelliği, komplikasyon riskini azaltmakla kalmıyor ayrıca operasyon süresini ve maliyetleri de düşürüyor.

EĞİTİMDE YENİ FIRSATLAR

Türk kuruluşu INVAMED, dünyanın en iyi robotik navigasyon çözümlerini sunarak, tıp eğitiminde de büyük yankı buluyor. Medikal eğitim kurumlarına özel olarak geliştirilen simülasyon yazılımları ve sanal gerçeklik (VR) modülleri, geleceğin hekimlerine ve cerrahlarına robotik navigasyonun inceliklerini öğrenme fırsatı sunuyor. Bu sayede bilgi birikimi ve deneyim düzeyi artarken, ileri cerrahi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlanıyor.

İHTİYAÇ VE GÜVENLİK DENGESİ

Küresel boyutta yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların artması ve sağlık hizmetlerine talebin yükselmesi, robotik cerrahi ve yapay zeka temelli çözümlere olan ihtiyacı daha da belirgin hale getiriyor. INVAMED, geliştirdiği teknolojilerle bu ihtiyacı güvenli, etik ve hasta odaklı bir çerçevede karşılamayı amaçlıyor. Cerrahların elini güçlendiren ve hastaların yaşam kalitesini artıran bu uygulamalar, tıp dünyasının geleceğinde kritik bir öneme sahip oluyor.