Ipad’ler İçin IpadOS 26 Tanıtıldı

APPLE’IN YENİ YAZILIM GÜNCELLEMESİ DUYURULDU

Apple, iPad serileri için en son yazılım güncellemesi olan iPadOS 26’yı WWDC 2025 etkinliğinde resmen tanıttı. Yeni sürüm, yenilenmiş bir tasarım yanı sıra yepyeni bir pencereleme sistemi ile geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri sunuyor. Bunun yanında temel uygulamalarda da önemli iyileştirmeler gerçekleştiriliyor.

SIVI CAM TASARIMI VE YENİ PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26’nın en dikkat çekici görsel yeniliği, iPad arayüzüne modern ve yarı saydam bir görünüm kazandıran yeni “Sıvı Cam” (Liquid Glass) tasarımı. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini daha etkileyici hale getirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, yeni pencereleme sistemi kullanıcıların uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırma ve düzenleme imkanı sunuyor. Bu özellik, masaüstü seviyesinde pencere yönetimini tablet form faktörüne taşıyarak çoklu görev yeteneklerini büyük ölçüde artırıyor.

APPLE INTELLIGENCE VE GÜNCELLENEN UYGULAMALAR

iPadOS 26, Apple Intelligence özelliklerini iPad’e getiriyor. Bu entegrasyon sayesinde, diller arasında kesintisiz iletişim sağlayan Canlı Çeviri gibi akıllı özellikler de kullanılabiliyor. Çekirdek uygulamalar da önemli ölçüde güncellenmiş durumda. Dosyalar uygulaması artık daha iyi organizasyon ve özelleştirme seçenekleri sunarken, Mac’te bulunan Önizleme (Preview) uygulaması da iPad için erişilebilir hale geldi. Kullanıcılar, Apple Pencil veya dokunmatik ekran yardımıyla PDF ve görüntüleri kolayca görüntüleyip düzenleyebiliyor.