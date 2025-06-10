İPad’lere Yeni Özellikler Geliyor

APPLE’IN YENİ İPADOS 26 DUYURULDU

Apple, iPad serisi için en son yazılım güncellemesi iPadOS 26’yı WWDC 2025 etkinliğinde duyurdu. Yeni sürüm, yenilenmiş tasarımı, gelişmiş çoklu görev yetenekleriyle birlikte yepyeni pencereleme sistemi ve temel uygulamalarda sağladığı önemli güncellemeler ile dikkat çekiyor.

YENİ GÖRSEL DİZAYN VE PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26’nın en dikkat çekici görsel özelliği, iPad arayüzüne modern ve yarı saydam bir görünüm kazandıran “Sıvı Cam” tasarımı oldu. Bu yeni estetik, daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, kullanıcıların uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırabilmesine ve düzenleyebilmesine olanak tanıyan yeni pencereleme sistemi, tablet form faktöründe masaüstü tarzı bir pencere yönetimi sağlıyor. Bu özellik, çoklu görev yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor.

APPLE INTELLIGENCE VE YENİLENEN UYGULAMALAR

Yeni iPadOS 26, Apple Intelligence özelliklerini iPad’e entegre ediyor. Bu entegrasyonla birlikte, Canlı Çeviri gibi akıllı özellikler sayesinde diller arasında kesintisiz bir iletişim sağlanabiliyor. Çekirdek uygulamalar da önemli ölçüde güncellenmiş durumda. Dosyalar uygulaması, daha iyi organizasyon ve özelleştirme seçenekleri sunarken, daha önce Mac’te yer alan Önizleme uygulaması artık iPad’de de kullanıma sunulmuş durumda. Bu sayede kullanıcılar, Apple Pencil veya dokunmatik ekran kullanarak PDF ve görüntüleri kolayca görüntüleyip düzenleyebiliyor.