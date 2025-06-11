Ipad Serisi İçin IpadOS 26 Duyuruldu

YAZILIM GÜNCELLEMESİ DUYURULDU

Apple, iPad serisi için en son yazılım güncellemesi olan iPadOS 26’yı WWDC 2025 etkinliğinde tanıttı. Bu yeni sürüm, yenilenen tasarımı, geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri ve temel uygulamalarda gerçekleştirilmiş önemli güncellemeleriyle dikkat çekiyor.

GÖRSEL DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26’daki en dikkat çekici görsel değişiklik, iPad arayüzüne modern ve yarı saydam bir görünüm kazandıran yeni “Sıvı Cam” (Liquid Glass) tasarımı. Bu yeni estetik, daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Ayrıca, önemli bir yenilik olarak, kullanıcıların uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırmasına ve düzenlemesine imkân tanıyan yeni pencereleme sistemi bulunuyor. Bu özellik, masaüstü sınıfı bir pencere yönetimini tablet form faktörüne taşıyarak çoklu görev yeteneklerini artırıyor.

YENİ AKILLI ÖZELLİKLER VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ

Yeni iPadOS 26, Apple Intelligence özelliklerini de iPad’e entegre ediyor. Bu sayede, diller arasında kesintisiz iletişim için Canlı Çeviri gibi akıllı özellikler kullanılabiliyor. Ayrıca, çekirdek uygulamalar da önemli ölçüde güncellendi. Dosyalar uygulaması, daha iyi organizasyon ve özelleştirme seçenekleri sunarken, Mac’te bulunan Önizleme (Preview) uygulaması da iPad’e ekleniyor. Bu yenilikle kullanıcılar, Apple Pencil veya dokunmatik ekran aracılığıyla PDF ve görüntüleri kolayca görüntüleyip düzenleyebiliyor.