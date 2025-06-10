iPadOS 26 Duyuruldu: Yeni Özellikler Açıklandı

APPLE’IN İPADOS 26 DUYURUSU

Apple, iPad serisi için en yeni yazılım güncellemesi olan iPadOS 26’yı WWDC 2025 etkinliğinde duyurdu. Bu yeni sürüm, yenilenmiş bir tasarımın yanı sıra yepyeni bir pencereleme sistemiyle geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri ve temel uygulamalarda önemli yükseltmeler de dahil birçok iyileştirme sunuyor.

SIVI CAM DİZAYNI VE YENİ PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26’nın dikkat çeken visuel yeniliği, iPad arayüzüne modern ve yarı saydam bir görünüm kazandıran yeni “Sıvı Cam” (Liquid Glass) tasarımı. Bu yeni estetik, kullanıcı deneyimini daha sürükleyici hale getiriyor. Ayrıca, yeni pencereleme sistemi sayesinde kullanıcılar uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırıp düzenleyebiliyor. Bu özellik, masaüstü sınıfı pencere yönetimini tablet form faktörüne taşıyarak çoklu görev yeteneklerini büyük ölçüde geliştiriyor.

APPLE INTELLIGENCE VE YENİDEN GÜNCELLENEN UYGULAMALAR

Yeni iPadOS 26, Apple Intelligence özelliklerini de iPad’e getirerek, diller arasında kesintisiz iletişim sağlayan Canlı Çeviri gibi akıllı özelliklerin kullanımını mümkün kılıyor. Ayrıca çekirdek uygulamalar da önemli ölçüde güncellenmiş durumda. Dosyalar uygulaması, daha iyi organizasyon ve özelleştirme seçenekleri sunarken, Mac’te bulunan Önizleme (Preview) uygulaması da iPad’e eklenmiş. Bu sayede kullanıcılar, Apple Pencil veya dokunmatik ekranla PDF ve görüntüleri kolayca görüntüleyip düzenleyebiliyor.