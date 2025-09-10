İpard Iii Programı Tanıtıldı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORTAKLIĞI

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı, Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonu ile Siirt’teki bir otelde tanıtıldı. Tanıtım etkinliğine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Selda Coşkun’un yanı sıra yerel yöneticiler, çiftçiler, yatırımcılar ve sivil toplum temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantı çerçevesinde, IPARD III Programı doğrultusunda kırsal kalkınmaya yönelik yatırım ve projelere sunulacak destekler hakkında bilgi paylaşıldı. Yetkililer, programın Siirt’teki tarımsal üretimin güçlenmesine, istihdamın artması ve kırsal ekonominin canlanması konusunda önemli katkılar sağlayacağını belirtti.