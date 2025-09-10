İpard Iii Programı Tanıtıldı

Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORTAKLIĞI

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı, Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonu ile Siirt’teki bir otelde tanıtıldı. Tanıtım etkinliğine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Selda Coşkun’un yanı sıra yerel yöneticiler, çiftçiler, yatırımcılar ve sivil toplum temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantı çerçevesinde, IPARD III Programı doğrultusunda kırsal kalkınmaya yönelik yatırım ve projelere sunulacak destekler hakkında bilgi paylaşıldı. Yetkililer, programın Siirt’teki tarımsal üretimin güçlenmesine, istihdamın artması ve kırsal ekonominin canlanması konusunda önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Gürsel Tekin, Girişleri Kısıtladı. Emniyet Listesi, Kriz Yaratıyor. Murat Emir, Cevap Verdi. Ferhat İşçimen, Açıklama Yaptı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in oluşturduğu "izin listesi" tartışmalara yol açtı. Bina sorumlusunun listeyi hazırlamadığı ve geçici düzenlemeler için çalıştıkları belirtildi.
Genç Oyuncu Dönüş İçin Bekliyor

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında sakatlık geçirdi.

