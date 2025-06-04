IPC, LA28’de Madalya Programı Açıkladı

PARALİMPİK OYUNLARI İÇİN MADALYA PROGRAMI AÇIKLANDI

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2028 Los Angeles (LA28) Paralimpik Oyunları kapsamında madalya programı ve sporcu kotalarını duyurdu. Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden gelen bilgilere göre, IPC Yönetim Kurulu tarafından Ocak 2023’te belirlenen 22 spor dalında toplam 552 madalya etkinliği ve 4 bin 400 sporcu kotası bulunacak. Bu rakam, Paris 2024 ve Tokyo 2020 ile aynı düzeyde kalıyor.

KADIN VE ERKEK SPORCULARA MADALYA ETKİNLİKLERİ

22 spor dalında kadın sporcular için 243 madalya etkinliği (yüzde 44) olacak ve bu, Paris 2024’e göre sekiz etkinliklik bir artış sağlıyor. Öte yandan, erkek sporcular için madalya etkinliği sayısı sekiz azalarak 263’e (yüzde 48) düşmüş durumda. Toplam 4 bin 400 sporcu kotasının 1.967’si kadın sporculara (yüzde 45) ayrılmış ve bu, Paris 2024’e göre 107 sporcu fazlası anlamına geliyor. Erkek sporcular için 2 bin 228 (yüzde 51) kota bulunuyor; bu da Paris 2024’e göre 27 artış gösteriyor.

YENİ SPOR DALLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

İkinci kez üst üste golbol, oturarak voleybol ve tekerlekli sandalye basketbolunda kadın ve erkeklerden oluşan sekizer takım mücadele edecek. Görme engelli futbolu ve tekerlekli sandalye ragbide de sekizer takım mücadele edecek. LA28’de ilk kez yer alacak para tırmanış, dört erkek ve dört kadın olmak üzere sekiz madalya etkinliğine sahip olacak; her etkinlikte en fazla 10 sporcu yarışacak. Para tırmanışın eklenmesiyle birlikte, toplamda 17 spor dalında madalya programında cinsiyet eşitliği sağlanacak.

Ayrıca, 16 spor dalında erkek ve kadın sporculara eşit kota verilecek; bu, paralimpik oyunlar tarihinde bir ilk oluşturuyor. Konuyla ilgili IPC Başkanı Andrew Parsons, “Madalya programı ve sporcu kotalarını belirlemek her zaman karmaşık bir süreçtir. LA28 için ortaya çıkan program, 23 sporda dünya standartlarında bir spor şöleni sunacak ve paralimpik oyunlar tarihinin en kapsayıcı ve cinsiyet dengesi en yüksek organizasyonu olacak.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

PARALİMPİK OYUNLARI TARİHİ VE DÜZENLENME TARİHİ

LA28 Paralimpik Oyunları, 15-27 Ağustos 2028 tarihlerinde gerçekleştirilecek.