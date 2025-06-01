İpe Takılan Kuş, İtfaiye Ekipleriyle Kurtarıldı

KURTARILAN KUŞUN HİKAYESİ

Sivas’ta bir kuş, bir apartmanın çatısında ipe takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kuş görevli personel tarafından kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREDE

Bir apartmandan sarkan ipe takılan kuşun çırpınışını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildiriyor. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli aracı kullanarak kuşa ulaşmayı başarıyor. Uzun uğraşlar sonrasında kuşu sağ salim kurtaran itfaiye personeli, kuşu doğal yaşam alanına bırakıyor.

ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

Kurtarma işlemi sırasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor. Bu anlar, çevredeki insanların büyük ilgisini topluyor.