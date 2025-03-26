İpek Erdem Yıllara Meydan Okuyor

GENÇLİK DİZİSİNDEN YETENEKLERİNE IŞIK TUTTU

Bir dönem oldukça popüler olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi, birçok genç yeteneğin kariyerinde önemli bir adım olmasını sağladı. Dizi, Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kurdu. Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Hayat Bilgisi, İpek Erdem’in Barbie lakaplı Gamze karakteriyle akıllarda kalmasını sağladı.

İPEK ERDEM’İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Zamanla yaşadığı değişimle sıkça gündeme gelen İpek Erdem, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Makyajsız haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, kendisini çeken basın mensuplarına “Hiç enerjim yok şu an. O yüzden konuşmak istemiyorum” diyerek cevap verdi. Sosyal medya üzerinde İpek Erdem’in zaman içindeki değişimi büyük ilgi gördü. Onu gören takipçilerinden bazıları “Yıllar acımamış” derken, bazıları da farklı bir görüş bildirerek “Yaş almak yaramış”, “Hâlâ güzelsin” yorumlarını yaptı.