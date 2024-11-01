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İpek’in 9’uncu Kattan Düşmesi Sonucu Ölüm

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi’ndeki 10 katlı binanın 9’uncu katında gerçekleşti. İpek B., odasındaki pencereden zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan genç kızı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

TEDAVİYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan İpek B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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