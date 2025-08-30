İpek Karapınar, Ali Balcı’yla Evlendi

İPEK KARAPINAR NİKAH MASASINA OTURDU

Küçük Sırlar dizisinde hayat verdiği Arzu karakteriyle tanınan ve ardından Kırgın Çiçekler, Adını Kalbime Yazdım ile Bir Zamanlar İstanbul gibi önemli projelerde rol alan oyuncu İpek Karapınar, sevgilisi yönetmen Ali Balcı ile evlilik gerçekleştirdi. İkilinin düğün töreni, İstanbul’un popüler mekanlarından Sedef Adası’nda yapıldı. Sosyal medya üzerinden rengarenk anların paylaşıldığı törende mutluluk yüzlerden okundu.

İpek Karapınar ile Ali Balcı’nın ilişkisi Kapadokya’da başladı. Kısa süreli birlikteliklerinin ardında evlenmeye karar veren çift, birkaç ay önce nişanlanmıştı. Düğünleri ise dün akşam gerçekleşerek dünyaevine girmiş oldular. 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Burak Özçivit, Sinem Kobal, Merve Boluğur ve diğer ünlü isimlerle birlikte rol alarak dikkat çeken İpek Karapınar, o günden beri başarılı projelerle kariyerine devam ediyor.