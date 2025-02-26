İpek Kıraç, Babası İçin Vasi İstedi

İPEK KIRAÇ’TAN BABASINA DAVA

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın evliliğinin iptalini talep etti ve vasi atanması için dava açtı. Davanın temelini, evlilik öncesi alınan sağlık raporunun “düzmece” olduğu iddiası oluşturuyor. İnan Kıraç, 5 Şubat’taki ilk muayeneye katılmadı ve bugün Adli Tıp’a sevk edildi. Mahkeme, muayeneye gitmediği takdirde zorla götürülmesine karar verdi. İş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç’ın açtığı davada ‘akli melekelerinin yerinde olup olmadığının’ tespiti için Adli Tıp Kurumu’na muayeneye gitti. Heyet, İnan Kıraç ile görüştükten sonra akli melekelerinin yerinde olup olmadığı yönünde raporu mahkemeye gönderecek.

87 YAŞINDA GİRDİĞİ EVLİLİK HAREKETİ BAŞLATTI

Patronlardünyası’nın aktardığı habere göre, Kıraça Holding’in sahibi 87 yaşındaki İnan Kıraç, 2024 yılının Aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu evlilik, kızı İpek Kıraç’ı harekete geçirdi ve İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuruda bulundu. Kıraç, babası İnan Kıraç’ın evliliğinin iptalini talep etti.

DÜZMECE RAPOR İDDİASI

İpek Kıraç, mahkemeye sunduğu dilekçede, İnan Kıraç’ın evlilik öncesinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden aldığı raporun düzmece olduğunu öne sürdü. Mahkeme, İnan Kıraç’ın “akli melekelerinin yerinde olup olmadığının” belirlenmesi amacıyla “acil” olarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

İLK RENDEVU HAZIRLIĞI YETMEDİ

Adli Tıp Kurumu, 5 Şubat 2025’te İnan Kıraç’ın heyet önüne çıkarılması yönünde karar aldı. Ancak İnan Kıraç, aynı gün Kıraça Holding’in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret dilekçesi sundu ve Adli Tıp Kurumu’ndaki heyet incelemesinden affını talep etti. 5 Şubat’taki incelemeye katılmayınca, İnan Kıraç’ın isteği dikkate alınmadı ve yeni tarih 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 11.30 olarak belirlendi. Mahkeme belgelerinde, İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki muayeneye gitmemesi durumunda bir sonraki muayeneye “polis marifeti” ile zorla götürüleceği ve Türk Medeni Kanunu’nun 420. maddesinin işleme sokulabileceği belirtildi. Bu durumda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin geçici olarak kaldırılarak kendisine vasi atanması gündeme gelebilir.