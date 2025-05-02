İpek Koza Sanatı Sergilendi. Yalova’da Hizmet Veriliyor

UNUTULMAMASI GEREKEN SANAT: İPEK KOZA İŞLEME

Kültür ve Turizm Bakanlığı, unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla desteklediği kursun katılımcılarının ürettiği eserleri sergiledi. Kursun öğreticisi Meral Evcin Özdemir’in yönlendirmesiyle 11 kursiyerin eserleri, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde sergilendi. Program, Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve Kent Konseyi Başkanı Kenan Engin’in kurdele kesimiyle başladı. Protokol ve davetliler, sergi alanında birbirinden özel ipek koza işlemeli ürünleri inceledi.

KURSUN GÜNCELİĞİ VE HEDEFLERİ

Kursusun deneyimli öğreticisi Meral Evcin Özdemir, yaptığı açıklamada, 2012’den bu yana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteğiyle kurslar düzenlediklerini ifade etti. “İlk sergimiz 2012’de Kültür Bakanlığının onaylamasıyla Yalova Kültür Turizm Müdürlüğü’nde açıldı ve o şekilde de kayda girdi. Kültür Bakanlığının ipek koza el sanatları somut taşıyıcısı, kayda giren ilk sanatçısı olmanın verdiği o gururla 2012’den beri her sene düzenli olarak kursumuzu veriyoruz ve Yalova’da bu kursumuzu sanatseverlerle paylaşıyoruz.” diyen Özdemir, kursun amacını ise “Bu sanatımızın ölmemesi, güncelliğini koruyarak, ihtiyaçlara cevap vererek yaşatılması” şeklinde açıklıyor. Bu yıl kursa 17 kişi kayıt yaptırırken, 11 kişi devam ediyor. Özdemir, bu sene keyifli ve başarılı bir kurs dönemi geçirdiklerini dile getiriyor.

İPEK KOZASI SANATI VE ÖZELLİKLERİ

Meral Evcin Özdemir, ipek kozası sanatıyla ilgili bilgi vererek, “İpeğin ham maddesi olan koza görünümünü biz özel boyalarla renklendirerek ve özel tekniklerle keserek şekil veriyoruz.” dedi. Bu yılki sergide Yalova kağıdı ve Asitane Vakfı’nın İstanbul kağıdına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Özdemir, ayrıca ipek kağıttan hazırlanan özel bir broşu tanıttı. Broşun yaprakları 925 ayar gümüşten olup, gül kısmı el yapımı ipek kağıttan hazırlandı ve Emine Erdoğan’a, Saklı Kalanlar Sergisi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde takdim edildi. Özdemir, “Bu Yalova için gurur kaynağı. İnşallah bundan sonra el yapımı ipek kağıdını da eğitimimizin içine alarak daha da güzel yerlere getirmeye çalışacağız.” şeklinde umutlu bir ifade kullandı. Sergi, 5 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık kalacak.