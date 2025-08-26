İpek Yolu E-Ticaret Konferansı Açıklandı

İPEK YOLU E-TİCARET KONFERANSI DÜZENLENİYOR

Çin’in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan’da 27-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan İpek Yolu E-Ticaret inovasyon ve geliştirme konferansı, 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı çerçevesinde ilk defa gerçekleştirilecek. Organizasyonun amacı, dijital ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve küresel e-ticaret pazarını karşılıklı fayda sağlayacak şekilde geliştirmek.

ETKİNLİKLER VE KATILIMCILAR

Konferansta, 9 farklı ülkeden 15 yabancı firma ve 50’den fazla Çinli şirket yer alacak. Etkinlikler arasında “İpek Yolu ürünlerine” yönelik canlı yayınlar, sektörel eşleştirme ve yerel sektör ziyaretleri yer alıyor. Ningxia ticaret departmanı, Yinchuan belediye yönetimi ve Çin Uluslararası Elektronik Ticaret Merkezi tarafından düzenlenen konferansa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi 14 ülkeden 50’den fazla yabancı konuk katılacak.

FUAR TARİHLERİ

7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında Yinchuan’da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler, bölgenin ticari ilişkilerini artırmak ve uluslararası işbirliklerini desteklemek için önemli bir fırsat sunuyor.