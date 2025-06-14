İpek Yoluna Projesi İçin Toplantı Yapıldı

PROJENİN GÜNDEMDİ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi” kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Hatipoğlu’nun himayesinde gerçekleştirilen bu program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nin koordinasyonu ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek ve iş birliği ile yürütülüyor. Proje dahilinde, Elazığ’ın Palu, Keban ve Ağın ilçelerinden gelen lise öğrencilerine yönelik üçüncü faaliyet uygulamaya kondu.

ETKİNLİKLER DOLU DOLU

Bu kapsamda Vali Hatipoğlu, öğrencilerin duygusal, sosyal, akademik, kariyer ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan programın üç gün boyunca süreceğini duyurdu. Programda, sanatsal, sportif, akademik ve kariyer odaklı etkinliklerin yanı sıra, milli ve manevi değerlerin keşfedilmesine olanak tanıyan geziler de düzenlenecek. Bu etkinlikler, öğrencilerin farklı alanlarda deneyim kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.