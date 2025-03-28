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İpekyolu’nda İki Grup Arasında Kavga Çıktı

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Van’ın İpekyolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan bir tartışma sırasında kavga çıktı ve bu çatışmada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde gerçekleşti ve kısa bir süre içinde kargaşaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sırasında, bir kişi kafasına aldığı tekme darbesi nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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