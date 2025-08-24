Haberler

İpekyolu’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN İHBARENİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Van’ın İpekyolu ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Kumru 2. Sokak’ta bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgilere göre, S.D.’ye ait evde çıkan yangın, yetkililere bildirildiği anda İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine hızla ulaştı.

MÜDAHALE SÜRESİ VE ZARAR DURUMU

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 1 saat boyunca çalıştı. Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi. Yangın sonucunda evdeki birçok malzeme tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve evde büyük çaplı hasar oluştu.

