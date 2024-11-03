iPhone 14 Plus İçin Servis Programı Başladı

APPLE’DAN YENİ SERVİS PROGRAMI

Apple, 10 Nisan 2023 ile 28 Nisan 2024 tarihleri arasında satışa sunulan iPhone 14 Plus modelleri için yeni bir servis programı duyurdu. Bu program yalnızca belirli bir üretim tarihini kapsayan iPhone 14 Plus modellerini etkiliyor. Diğer modeller olan iPhone 14, 14 Pro veya 14 Pro Max bu kapsamda yer almıyor. Kullanıcılar, telefonlarının bu programdan etkilenip etkilenmediğini Apple’ın resmi web sayfasına girip seri numaralarını kontrol ederek öğrenebilir.

SORUNUN ÜCRETSİZ ÇÖZÜMÜ

Bu özel servis programı, iPhone kullanıcılarını orijinal satın alma tarihinden itibaren üç yıl boyunca kapsamaktadır. Belirtilen süre zarfında, cihazda başka bir hasar bulunmadığı takdirde Apple, sorunları ücretsiz olarak çözüme kavuşturuyor. Eğer sorun, Apple yetkili servislerinden birinde giderilmişse, kullanıcılar geri ödeme talebinde bulunma imkanına sahip.